В День народного единства — по следам политической истории Саратова

«Новые люди» и Сергей Уткин организовали пешую прогулку-экскурсию для всех желающих.

В честь Дня народного единства партия «Новые люди» совместно с известным историком и краеведом Сергеем Уткиным провели уникальную пешую экскурсию для всех желающих. Участники не просто прогулялись по историческим улицам Саратова — они буквально шаг за шагом погружались в ключевые события и переломные моменты политической жизни города.

Маршрут начался у Саратовской государственной консерватории имени Л. В. Собинова, где в октябре 1917 года разворачивались знаковые события истории, и прошёл вдоль проспекта Петра Столыпина.

Экскурсанты услышали истории о доме саратовской епархии, который посещал Григорий Распутин, познакомились с судьбами двух внуков саратовского губернатора Андрея Фадеева — Елены Блаватской и Сергея Витте, а у дома Скворцова узнали о политическом пути Александра Керенского, который начинал как депутат IV Государственной Думы от Саратовской губернии.

Маршрут позволил участникам увидеть, как формировались институты власти на саратовской земле, и осмыслить влияние выдающихся личностей на политическую историю региона и всей страны.

После прогулки экскурсанты продолжили изучение истории в офисе партии «Новые люди», где состоялась лекция, посвящённая непростому периоду с 1905 по 1917 год. Обсуждались роль политических партий, события революционной эпохи и становление Государственной Думы.

«Изучение истории не должно сводиться к механическому запоминанию дат, – подчеркнул Андрей Зобнин, руководитель регионального отделения партии «Новые люди» в Саратовской области. – Крайне важно, чтобы жители Саратова понимали всю многогранность и сложность политических процессов, формировавших нашу страну. Подобные мероприятия наглядно демонстрируют неразрывную связь прошлого с настоящим, подчеркивая, что решения, принимаемые на региональном уровне, имеют значение для всей России».

Экскурсия стала живым примером того, как знание истории может объединять людей и вдохновлять на осознанное участие в жизни города.