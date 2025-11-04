Расим Кузяхметов: О любви к Родной земле

Школьные каникулы — отличное время уделить больше внимания общению со своими детьми.

С этой целью на минувшей неделе с семьей отправились в нашу родную деревню Суляевку в Пензенской области.

Еще раз рассказал моим детям об истории села и напомнил о наших предках, мы встретились с односельчанами и посетили мечеть. После Джума-намаза с детьми отправились на суляевское кладбище, где похоронен мой отец Мустафа улы Мухтар и все наши прадедушки и прабабушки. Вместе сделали дуа за них.

Альхамдулилляхи, от таких поездок я сам всегда воодушевляюсь, но больше радует, что через такое общение сохраняется связь поколений — дети лучше узнают о своих корнях, они начинают почитать предков и больше проявлять уважение к старшим. Вместе с этим сохраняется религиозная и национальная идентичность и в целом прививается любовь к Родной земле.