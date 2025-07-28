Отправленная морпехам помощь прибыла в месторасположение части

Отправленная морским пехотинцам помощь, которую оперативно собрали активисты партийного проекта «Женское движение Единой России» Ленинского и Заводского районов, совместно с женсоветом прибыла в месторасположение части.

«Особенно приятно, что эта доставка пришла в канун праздника Дня ВМФ. Пожелаем нашим морпехам скорейшего возвращения домой с Победой и в полном здравии! «Где мы, там Победа!» — говорят морские пехотинцы. А мы не сомневаемся! Верим, любим и ждём!», — сказала местный координатор проекта «Женское движение Единой России» в Ленинском районе Татьяна Тихонова.

Напомню, что поддержка бойцов, находящихся в зоне СВО, их семей, а также помощь жителям освобождённых территорий, и реализация народной программы остаются приоритетным направлением работы «Единой России».