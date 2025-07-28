Саратовцев заинтересовал забег двугорбого верблюда вдоль трассы

В Новоузенском районе верблюд устроил забег вдоль трассы.

Жителей Саратовской области удивил необычный утренний «марафон» – вдоль трассы пробежал верблюд. Кадры с двугорбым «кораблём пустыни» 27 июля появились в телеграм-канале «Мельница Червова». На видео животное двигалось по кювету рядом с дорогой, направляясь к отаре овец.

Местные жители в комментариях вспомнили, что раньше верблюды не были редкостью в Новоузенском и Александрово-Гайском районах.

«Необычное зрелище! Никогда раньше не видела, чтобы верблюд так быстро бежал», — поделилась впечатлениями Надежда Синицына.

Кстати, в самом Новоузенске есть историческая достопримечательность – старинная мельница купца Тита Червова, построенная в начале XX века. Её восстановлением занимается дальний родственник купца – Александр Артемьев. Дизайнер по профессии, он увлёкся реставрацией после пожара, выкупил здание и, переехав из Санкт-Петербурга, постепенно возвращает ему прежний облик, совмещая удалённую работу с восстановительными работами.