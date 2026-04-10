В саратовском Минприроды прокомментировали случай со сбежавшим в Корее волком

Минприроды Саратовской области опровергло причастность к побегу волка в Южной Корее.

Ведомство заявило, что не имеет отношения к истории с хищником по кличке Ныкку, сбежавшим из зоопарка Тэджона. Там подчеркнули, что не располагают данными о передаче животного за рубеж.

Ранее в соцсетях НКО «Проект гималайский медведь» связала инцидент с программой восстановления популяции волков, якобы доставленным из Саратовской области.

«К нам это отношения не имеет. Сведениями не владеем», — заявили в министерстве, добавив, что не нашли официальных подтверждений этой версии.

Поиски волка в городе с привлечением спецподразделений и тепловизоров идут второй день.

