Председатель СК РФ взял на контроль дело о вовлечении ребенка в наркопотребление в Саратовской области

Александр Бастрыкин поручил руководителю регионального следственного управления Дмитрию Костину представить доклад о ходе расследования уголовного дела в отношении женщины, подозреваемой в приобщении своего малолетнего сына к потреблению наркотических веществ.

Основанием для возбуждения дела стали видеофакты, распространенные в сети, где запечатлена мать в состоянии наркотического опьянения вместе с ребенком в автомобиле.

В настоящее время несовершеннолетний проходит курс лечения в наркологическом диспансере. После завершения терапии решается вопрос о его направлении в специализированное интернатное учреждение.

Следственными органами возбуждены уголовные дела по статьям 156 УК РФ (ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию) и 230 УК РФ (склонение несовершеннолетнего к потреблению наркотических средств). Расследование продолжается под личным контролем руководства Следственного комитета России.