Уроженка Саратовской области Людмила Болилая стояла рядом с Путиным на Параде Победы

Телезрители, следившие за трансляцией Парада Победы на Красной площади, обратили внимание на одного из почетных гостей в окружении президента.

Рядом с Владимиром Путиным на трибуне на Красной площади находилась Людмила Болилая — первая женщина-Герой России, удостоенная этого звания в ходе специальной военной операции. Награду Людмиле вручал в Кремле лично Путин.

Уроженка Петровска Саратовской области, Болилая проявила исключительное мужество, сражаясь на передовой в качестве военного медика. Ценой собственной жизни она спасала раненых бойцов, за что вписала свое имя в историю отечественных Вооруженных сил.

Ее присутствие на главном параде страны стало символом высочайшего героизма и самоотверженности российских военнослужащих.

Наталья Мерайеф