Озвучена оптовая цена тюльпанов в Саратове накануне 8 марта

В Саратове оптом торгуют тюльпанами к 8 Марта: цены от 50 до 150 рублей.

В преддверии праздника в регионе активизировалась оптовая продажа тюльпанов. Как выяснил «Регион 64», стоимость цветов варьируется в зависимости от объема, происхождения и сорта.

Дешевле всего обойдутся тюльпаны из Армении (от 1000 штук) — по 50 рублей за цветок. Местные производители предлагают партии от 600 штук по 63 рубля, а также от 70 до 80 рублей за штуку. Цветы «прямо с грядки» стартуют от 80 рублей.

При мелком опте (от 27 штук) цена достигает 150 рублей за тюльпан. Некоторые продавцы отпускают товар только кратно десяти.

Ольга Сергеева