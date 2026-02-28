В области утвердили масштабный план модернизации здравоохранения на 2026 год

Анонсировано масштабное обновление саратовского здравоохранения.

Губернатор Роман Бусаргин представил планы по модернизации медицинской отрасли на 2026 год. В рамках программы первичного звена запланирована закупка 10 единиц тяжелого оборудования, строительство 43 модульных конструкций и капремонт 12 объектов.

В прошлом году удалось трудоустроить 1211 медиков, однако дефицит узких специалистов сохраняется. К концу года планируется довести укомплектованность врачами до 75%, средним медперсоналом — до 83%. Ставка делается на поддержку молодых кадров и развитие целевого обучения.

Муниципалитетам поручено активнее работать со старшеклассниками, чтобы сформировать новые меры поддержки будущих абитуриентов. Продолжится практика выездных приемов — в 2025 году обследовано более 16 тысяч жителей.

Финансирование лекарственного обеспечения льготников увеличено до 6,2 млрд рублей.

Ольга Сергеева