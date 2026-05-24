Озвучены выручка и прибыль аптеки в спальном районе Саратова

В Саратове выставили на продажу аптеку в посёлке Солнечном.

Киоск по продаже медикаментов и сопутствующих товаров расположен в спальном районе города. Объект работает уже четыре года. По данным риелторов, при месячной выручке в 1 миллион рублей аптека приносит 140 тысяч рублей прибыли.

Площадь арендуемого помещения составляет 35 квадратных метров. В сделку входят право аренды, мебель и оборудование, торговый остаток, а также контакты поставщиков и клиентская база.

Стоимость аптеки — 1 700 000 рублей.

Ольга Сергеева