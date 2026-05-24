В центре Саратова курьер на скутере попал в ДТП

Сотрудник службы доставки пострадал на пешеходном переходе.

24 мая в центре Саратова произошло дорожно‑транспортное происшествие с участием курьера. Авария случилась на пересечении улиц Мичурина и Чапаева на пешеходном переходе.

По свидетельствам очевидцев, которые поделились информацией в социальных сетях, столкнулись автомобиль «Дэу Нексия» и скутер. В момент ДТП курьер с коробом службы доставки ехал на скутере. После столкновения с авто он упал на асфальт. Прохожие помогли пострадавшему перебраться на тротуар — там он дожидался приезда медиков.

Как сообщили в городской автоинспекции, инцидент произошёл в 14:37. Установлены личности участников аварии: водитель автомобиля — мужчина 1998 года рождения; водитель скутера (СИМ) — гражданин 1994 года рождения.

Пострадавшего доставили в больницу. Сейчас сотрудники Госавтоинспекции выясняют все обстоятельства случившегося — ведётся проверка.

Ольга Сергеева