В Саратовской области после ливня появилась необычная двойная радуга

Жительница Лысогорского района засняла необычную двойную радугу.

Вечером 22 июля в Саратовской области после внезапной грозы очевидцы стали свидетелями редкого атмосферного явления. Как рассказала владелица фермы «Добрая лошадь» Наталия, ливень начался неожиданно, а когда из-за туч выглянуло солнце, в небе появилась сначала бледная радуга, а затем над самым горизонтом — вторая, гораздо ярче первой.

Автор кадра отметила, что никогда прежде не видела радугу так низко — дуга буквально лежала на деревьях. На видео также попала эпичная туча с потоками воды, обрушивающимися на землю. Снимками женщина поделилась в своем телеграм-канале «dobrokony».

Ольга Сергеева