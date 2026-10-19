В Саратовской области продают большую пекарню с хлебовозками

В Пугачёве продают действующую пекарню с оборудованием и автопарком за 10 млн рублей.

В стоимость входит производство площадью 692 кв. м, участок в 848 «квадратов» и четыре «Газели»-хлебовозки.

Жителям Саратовской области предложили купить готовый бизнес — действующую пекарню с оборудованием и транспортом. Объект находится в городе Пугачёве, бизнес ведёт индивидуальный предприниматель.

На производстве в здании площадью 692 квадратных метра пекут хлеб и хлебобулочные изделия. Участок в 848 «квадратов» находится в собственности владельца пекарни.

«Продаётся со всем оборудованием + 4 „Газели“ (фургоны-хлебовозки)», — уточнил продавец. За пекарню он запросил 10 миллионов рублей.