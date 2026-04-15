Властями озвучены планы на 2026 год по ремонту тротуаров и созданию скверов в Саратове

В текущем году в Ленинском районе Саратова продолжатся работы по благоустройству.

При поддержке председателя Государственной думы Вячеслава Володина в рамках депутатского проекта будут отремонтированы дополнительные тротуарные зоны.

Первоначальный перечень адресов уже обнародован. Ниже представлены дополнительные участки, где планируется обновление пешеходных дорожек:

улица Антонова, 12В — до остановки «Геологический колледж»;

улица 1-я Зеленогорская (от дома №19 до 2-го Тюльпанового проезда, 1);

Московское шоссе, 15 — до пешеходного перехода к остановке из центра;

улица Международная — подход к остановке «МФЦ» (в направлении центра);

улица Международная — подход к остановке «108-я школа» (в центр);

улица Гвардейская — подход к остановке «Молодёжный проезд» (в центр);

улицы Гвардейская и Книжная — подход к остановке «Детский дом №2» (в центр и из центра);

улица Гвардейская — подход к остановке «4-я Дачная» (в центр и из центра);

улица Гвардейская — подход к остановке «5-я Дачная» (в центр);

улица Гвардейская — подход к остановке «6-я Дачная» (из центра);

улицы Гвардейская и Чайковского — подход к остановке «улица Чайковского» (в центр и из центра);

улица Гвардейская — подход к остановке «7-я Дачная» (из центра);

улица Гвардейская — подход к остановке «8-я Дачная» (в центр);

улицы Гвардейская и Маяковского — подход к остановке «9-я Дачная» (в центр);

улица Тархова, 34А — до остановки «Рынок Солнечный».

Параллельно реализуется проект по созданию и обновлению зелёных зон в Саратове. В Ленинском районе появятся следующие общественные пространства: парк на улице Шехурдина; скверы на улицах Производственной (3), Студёной (1), Технической (16), сквер Победы, сквер в посёлке Жасминный, сквер имени Руслановой (на улице Ломоносова), сквер в микрорайоне Поливановка (Дачный проспект).

Кроме того, принято решение обустроить новый сквер на пересечении улиц Лунной и Деловой.

Ольга Сергеева