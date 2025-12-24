Панков: «Мы настроены на ощутимый результат в решении кадрового вопроса в медицине»

В СГМУ состоялось заседание попечительского совета по решению кадрового вопроса.

В Саратовском государственном медицинском университете им. В. И. Разумовского состоялось заседание попечительского совета под руководством депутата Госдумы Николая Панкова.

Совместно с ректором Андреем Ереминым, министром здравоохранения Саратовской области Владимиром Дудаковым и врачами городских и районных больниц политик обсудил итоги проделанной работы, а также один из ключевых вопросов – обеспечение медицинскими кадрами.

Николай Васильевич подчеркнул, что в современных условия кадровый вопрос в медицине стал одним из основных приоритетов государственной политики. Панков отметил: решать этот вопрос необходимо совместными усилиями, чтобы обеспечить доступную медицинскую помощь жителям области вне зависимости, где они проживают – в сельской местности или городах.

По данным на начало текущего года, регион испытывал острую потребность в 1124 врачах и 1150 сотрудниках среднего медицинского звена, озвучил статистику министр Владимир Дудаков.

Государственная Дума внесла изменения в федеральные законы, регулирующие здравоохранение и образование и призванные решить проблему дефицита квалифицированных кадров в медицинских учреждениях. Нововведения прокомментировал ректор Саратовского государственного медицинского университета Андрей Еремин. Он напомнил, что законодательно закреплен институт наставничества в государственных медучреждениях. Ранее был усилен контроль за целевым обучением. Ректор СГМУ подробно осветил механизмы реализации этих законодательных актов.

Николай Панков отметил: «Благодаря настойчивости Вячеслава Володина в вопросе трудоустройства выпускников целевых направлений в медицинские учреждения, Министерство здравоохранения отреагировало и разработало соответствующий законопроект. Средства, вложенные государством, должны гарантировать, что специалист впоследствии будет работать в государственной структуре. И наша общая цель в рамках попечительского совета – добиться именно такого результата».

В частности, в Балаково городская больница и поликлиника нуждаются в 103 специалистах. Для решения этой проблемы Вячеслав Володин инициировал строительство жилого дома на 150 квартир для медицинских работников.

Аналогичные проекты при поддержке спикера были реализованы в Вольске, Хвалынске, Петровске, Базарном Карабулаке, Балтае, Новых Бурасах и Саратове. Эти шаги направлены на то, чтобы стимулировать выпускников вузов оставаться и работать в сфере здравоохранения региона.

В завершение заседания лучшие сотрудники университетских клиник были награждены почетными грамотами.