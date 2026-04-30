Пациенты Энгельсской районной больницы своевременно не получали необходимые лекарства

В Энгельсской районной больнице пациентам не выдавали жизненно важные препараты.

На главного врача клиники завели административное дело.

Об этом 30 апреля сообщила прокуратура. В отношении ответственного сотрудника возбуждено дело по ч. 3 ст. 19.20 КоАП РФ (деятельность без спецразрешения). Штраф — 20 тысяч рублей.

Напомним, с августа 2025 года расследуется уголовное дело из-за сбоев с льготными лекарствами. При этом министр здравоохранения области Владимир Дудаков недавно получил благодарность от президента.

Губернатор Роман Бусаргин ранее заявлял, что на лекарства в 2025 году направили около 6 млрд рублей. Президент Владимир Путин в ходе прямой линии связывал сбои с некачественной работой на местах.

В ФССП находится 301 исполнительное производство в отношении регионального минздрава.

Ольга Сергеева