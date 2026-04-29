Падение дерева на машину: юрист объяснил, когда можно получить компенсацию

Вопрос возмещения ущерба автомобилистам актуален после любой непогоды с сильным ветром.

Буйство стихии порой приводит к падению сотен деревьев, под которыми оказываются припаркованные машины.

Однако, как разъяснил юрист Виталий Сбитнев изданию mskagency.ru, рассчитывать на компенсацию можно далеко не во всех случаях. По словам эксперта, единственным основанием для получения выплаты за поврежденный непогодой автомобиль является наличие полиса добровольного страхования — КАСКО. Только в этом случае водитель вправе обратиться к своему страховщику.

В иных ситуациях, предупреждает юрист, возместить стоимость ремонта, скорее всего, не удастся.

