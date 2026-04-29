Саратовский экс-чиновник Тепин вышел из СИЗО

Экс-главу Энгельсского района Дмитрия Тепина перевели под домашний арест

Обвиняемый в злоупотреблении полномочиями бывший чиновник освобожден из СИЗО. Энгельсский районный суд принял такое решение 21 апреля, сообщили в правоохранительных органах.

По версии следствия, в 2019–2020 годах, занимая пост главы администрации Энгельсского района, Тепин вместе с замдиректора МУ «Городское хозяйство» Александром Фокиным организовал 16 аукционов по нацпроекту «Безопасные и качественные дороги». Критерии были подогнаны под единственного подрядчика, с которым у чиновника была договоренность. В итоге фирма получила из бюджета 599 млн рублей, но работу выполнила плохо, и контракт с ней расторгли.

Тепина и Фокина обвиняют по ч. 3 ст. 285 УК РФ (злоупотребление полномочиями группой лиц). С начала 2026 года они находились под стражей, но теперь суд отправил их под домашний арест.

Ранее, в мае 2024 года, Тепина уже осудили за махинации с квартирами для сирот на посту министра строительства. Ему дали 5 лет колонии, затем приговор смягчили до 8 месяцев исправработ за халатность, но из-за истечения сроков давности чиновника освободили в конце 2025 года.

