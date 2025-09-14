Православная пасека под Саратовом приглашает школьников

В селе Питерка при храме во имя святого Архангела Михаила стартовал проект «Пасека при храме».

Первыми участниками необычного проекта стали учащиеся местной сельской школы, изучающие предмет «Основы православной культуры».

Под руководством отца Сергия школьники изучили устройство пчелиного улья, ознакомились с инструментами пчеловода и даже сами поучаствовали в процессе сбора и обработки меда.

Завершили экскурсию чаепитием со свежим мёдом и оладьями.

Как сообщили в региональном министерстве внутренней политики и общественных отношений, проект только начинает свою работу и приглашает всех желающих на познавательные экскурсии.

Ольга Сергеева