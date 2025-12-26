В Нижнем Новгороде завершилась сборка для Саратова «Валдая» под именем «Политрук Клочков»

На нижегородском заводе завершили сборку четвертого скоростного судна «Валдай» — «Политрук Клочков».

Как сообщает Telegram-канал «Володин Саратов», весной оно пройдет испытания, после чего будет направлено в Саратовскую область.

Всего для региона закуплено пять таких судов, названных в честь героев. В прошлом сезоне «Юрий Гагарин» и «Петр Столыпин» уже перевезли 28 тысяч пассажиров, а на этой неделе в область прибыл «Генерал Панфилов».

Судно носит имя Василия Клочкова (1911–1941), уроженца села Синодское. Будучи политруком, он героически погиб в ноябре 1941 года под Москвой у разъезда Дубосеково, бросившись под вражеский танк. Его слова «Велика Россия, а отступать некуда – позади Москва!» стали символом стойкости.

