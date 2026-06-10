Памятник архитектуры в Энгельсе продают за 1 рубль

В Энгельсе Саратовской области на аукцион выставлен объект культурного наследия муниципального значения — «Дом семьи Панченко», расположенный по адресу улица Пушкина, 57.

Историческое здание начала XX века продается за символическую начальную цену в 1 рубль.

Статус памятника архитектуры дом получил в 2023 году после проведения историко-культурной экспертизы, которая подтвердила его градостроительную и архитектурную ценность. Площадь нежилого строения составляет 268,9 квадратных метра.

Ключевым условием сделки является выполнение охранного обязательства. Новый владелец будет обязан провести полный комплекс работ по сохранению объекта культурного наследия. Заявки на участие в торгах принимаются до 20:00 (по местному времени) 28 июня текущего года.

Подробная информация об объекте, инвестиционный паспорт и условия передачи доступны для ознакомления на специализированной платформе наследие.дом.рф.

Ольга Сергеева