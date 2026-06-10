В Саратовской области хотят построить многофункциональный туристический комплекс и завод приборов

Саратовская область представила свой инвестиционный потенциал на международном экономическом форуме «Россия – Исламский мир: KazanForum», который состоялся в Казани.

Региональную Корпорацию развития на этом значимом событии представлял министр инвестиционной политики Александр Марченко, подчеркнувший важность таких площадок для демонстрации возможностей региона и привлечения капитала.

В рамках профильной секции, посвященной инновациям и инфраструктуре, потенциальным инвесторам были предложены несколько ключевых проектов:

Многофункциональный туристический комплекс;

Гостиничный комплекс с развитой спортивно-оздоровительной инфраструктурой;

Завод по производству бытовой техники.

Кроме того, в пакет предложений вошли проекты по созданию тематического парка развлечений, а также производств сельскохозяйственной техники и радиоэлектронного оборудования. По словам представителей областного правительства, эти инициативы направлены на комплексное развитие экономики и туристической сферы Саратовской области.

Ольга Сергеева