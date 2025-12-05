Панков: Дети в Ершове будут питаться бесплатно

Хорошая новость для жителей Ершова. Город включён в депутатский проект Вячеслава Володина.

Здесь будет бесплатным питание для школьников, продлёнки и посещение детсадов.

Ранее было принято такое решение по всем сёлам и посёлкам области. А также по Пугачёву, Хвалынску, Шиханам. На этой неделе побывал во всех школах этих трёх городов. Встретился с учителями и родителями. Вместе проконтролируем, чтобы деньги на питание детей использовались эффективно.

Говорили и о том, что депутатский проект спикера очень поможет семьям. Особенно если детей несколько. Экономия семейного бюджета будет ощутимой. И её можно будет направить на что-то другое, нужное детям. Для их здоровья, развития и увлечений.