Под Саратовом за 35 млн рублей продают элитный дом из сибирского кедра

В Энгельсском районе выставлен на продажу деревянный коттедж премиум-класса, построенный в 2023 году.

Объект расположен в селе Генеральское на участке площадью 17 соток.

Дом возведён из массива сибирского кедра, его общая площадь составляет 150 кв. метров. В двухэтажном строении находятся четыре спальни, гостиная-кухня, гостевая комната, две ванные комнаты, кладовая и котельная. Особенностью интерьера является русская печь, а для отопления предусмотрена газовая система.

Недвижимость находится вблизи пляжа и лодочных станций. Стоимость коттеджа — 35 млн рублей.

Ольга Сергеева