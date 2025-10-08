Патрушев и Лут ознакомились с достижениями Саратовской области

Заместитель председателя Правительства РФ Дмитрий Патрушев и министр сельского хозяйства РФ Оксана Лут в рамках выставки «Золотая осень — 2025» посетили стенд Саратовской области.

Губернатор Роман Бусаргин рассказал им о показателях в АПК и поблагодарил за оказываемую региону поддержку.

Так, объем производства продукции сельского хозяйства в Саратовской области составляет порядка 130 млрд рублей при индексе производства 103,6%. В 2025 году реализуются 134 инвестиционных проекта по строительству, реконструкции и модернизации объектов АПК области. Общий объем инвестиций по ним составляет около 50 млрд рублей.

— Отдельно остановился на участии региона в различных государственных программах развития сельского хозяйства. Одна из них касается мелиоративного комплекса. С 2014 по 2024 годы восстановлено 80 тысяч гектаров орошаемых земель, объем инвестиций составил более 8,5 млрд рублей, на возмещение части затрат сельхозтоваропроизводителей выплачена субсидия свыше 5 млрд. Работа в этом направлении продолжается.

В рамках государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий» с 2020 года направлено более 4,1 млрд рублей. За счет этих средств улучшаются жилищные условия граждан, ведется строительство и ремонт социальных объектов. За пять лет реализации мероприятиями программы были охвачены более 246 тысяч сельских жителей во всех муниципальных районах области. Построили и отремонтировали 171 объект. Среди них: 101 жилой дом, 5 школ, 4 дома культуры и другие объекты.

Важнейшим направлением госпрограммы является строительство служебного жилья. Это один из самых эффективных методов по привлечению востребованных специалистов в сельскую местность. На территории региона участие в проекте принимают 5 районов: Ровенский, Краснопартизанский, Пугачевский, Федоровский и Турковский, где будет или уже возведено более 100 домов для врачей, учителей, работников АПК, — написал Бусаргин в своем ТГ-канале.

