Панков инициировал проверку торговли алкоголем в дни запрета

В дни запрета выявлены факты торговли алкоголем в Заводском районе.

Депутат Госдумы Николай Панков призвал проверить факты торговли алкоголем в дни запрета. Об этом он сообщил в своем канале в мессенджере «Макс».

«Всегда за развитие честного предпринимательства. Но везде нужно соблюдать правила и действовать по закону. Важен контроль за реализацией алкогольной продукции. Так как жалобы жителей на бесконтрольную торговлю алкоголем и ее последствия поступают часто. Особенно, когда такие «наливайки» находятся в жилых домах. Есть региональный закон, запрещающий торговлю алкоголем в ночные часы и в определённые дни. Но не везде он работает. Здесь, считаю, недостаточный контроль областных депутатов. Необходимо проверять, как работают принятые ими законы — не от случая к случаю, а постоянно. Ведь от этого зависит здоровье и безопасность жителей. Городские депутаты также не должны оставаться в стороне. А отстаивать интересы граждан на закреплённых территориях. Вчера, когда на территории области была запрещена торговля алкоголем, направил своих помощников проверить, как это работает на практике. По адресам, на которые ранее жаловались жители. В итоге в круглосуточном магазине по адресу Крымский тупик, 7 можно было купить сигареты и пиво. Хотя торговля табачной продукцией происходит на расстоянии менее 100 метров от образовательных учреждений. По словам продавца, у них теперь нельзя купить алкоголь в день запрета и в ночное время из-за проверки прокуратуры. Напомню, ее инициировали мы вместе с жителями. Но в другом магазине этой «сети» торговля алкоголем велась свободно несмотря на ограничение. Только с «наценкой на запрет».

На пивной магазин по адресу Азина, 26 ранее жаловались жители. Люди писали о ночной торговле алкоголем, шуме и нарушениях общественного порядка. Направлял запросы в правоохранительные и надзорные органы. Вчера там активно велась торговля пивом. Открыто висело объявление о наценке в 15% из-за регионального запрета.

Продавцы признались, что им проще заплатить штраф и продолжить незаконную торговлю. Считаю, правоохранительным органам следует проверить законность таких «наценок» и факт торговли алкоголем в дни запрета. Благодарен прокуратуре области и Следственному комитету за принципиальную позицию по наведению порядка в сфере торговли алкоголем. По информации надзорного органа, в суд направлены исковые заявления о прекращении торговли запрещённой продукцией вблизи образовательных учреждений. Считаю, только совместными усилиями мы сможем обеспечить соблюдение законов и защитить интересы жителей», — подчеркнул Николай Панков.