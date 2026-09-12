Утес Степана Разина встречает гостей

В Красноармейском районе проходит ежегодный туристический Фестиваль «Созерцание».

В программе запланированы десятки активностей, мастер-классов, экскурсий, музыкальных номеров и лекций. Весь день организаторы планируют развлекать, кормить и удивлять гостей Фестиваля.

Одним из самых ярких моментов станет полет на воздушном шаре над Утесом. Вечером на сцене выступит хедлайнер фестиваля — группа «Отпетые мошеники».

В эти минуты началась деловая часть Фестиваля. С приветственным словом к гостям обратился Иван Александров, заместитель министра культуры Саратовской области.

Напомним, что Издательский дом «Волга-Медиа» является информационным партнером Фестиваля «Созерцание».