Панков напомнил о важности модернизации системы теплоснабжения в Калининском районе

Вопрос модернизации системы теплоснабжения в Калининском районе требует системного подхода.

Точечный ремонт изношенных сетей уже не приносит нужного эффекта. Это подчеркнул депутат Госдумы Николай Панков в своём канале в мессенджере «Макс».

«Центральная котельная, обеспечивающая теплом многоквартирные дома, работает на пределе возможностей. За 46 лет эксплуатации ее оборудование полностью выработало свой ресурс. Ежегодные финансовые вливания лишь временно сдерживают аварийность, но не решают проблему кардинально.

Ситуацию осложняет массовый переход жителей на индивидуальное отопление. Из-за чего эффективность централизованной системы стремительно падает. Сейчас на балансе котельной осталось около тысячи квартир. Далеко не все собственники могут позволить установку персональных котлов. Без тепла людей оставлять нельзя. Важно найти решение, которое обезопасит жителей и устранит проблему.

Очевидно, что и подключать новые дома к устаревшим коммуникациям нельзя. При строительстве жилого фонда необходимо сразу проектировать квартальные или крышные котельные. Этот вопрос в Госдуме озвучивали министру строительства и ЖКХ РФ Иреку Файзуллину.

Уже обозначил проблему и заместителю председателя Правительства области Александру Стрелюхину. Договорились, что проведем отдельное совещание, где проработаем решение вопросов. Главная задача — обеспечить стабильное и бесперебойное теплоснабжение жителей района», — отметил Николай Панков.