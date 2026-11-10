Саратовский Минтруд разъяснил, кому доступен и как тратится маткапитал

Минтруд Саратовской области разъяснил правила регионального материнского капитала.

Региональный материнский капитал могут получить проживающие в области граждане РФ, родившие с 1 января 2012 по 31 декабря 2030 года третьего или последующего ребёнка. Воспользоваться мерой поддержки можно после достижения третьим ребёнком трёх лет, а средства направить только по целевым направлениям, предусмотренным законодательством.

Мера носит заявительный характер и предоставляется в электронном виде. Информацию можно получить в учреждениях соцподдержки по месту жительства или по единому номеру ведомства: 8-800-775-21-09.