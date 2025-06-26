Роман Бусаргин: Завершается формирование списков участников СВО в финале проекта «Наши герои»

Завершается формирование списков участников СВО, которые прошли в финал регионального проекта «Наши герои». Буквально на днях состоится заседание общественного совета, на котором подведем определенный итог.

Защитникам предстоит пройти обучение и стажировку в крупных компаниях, представленных в регионе, а также в органах государственной и муниципальной власти. Во время практики военнослужащим будут оказывать всестороннюю поддержку. Главная цель — помочь им определить направление, где они хотят развиваться и смогут раскрыть свой потенциал.

Безусловно, очень важна интеграция участников программы в систему патриотического воспитания. На это необходимо обратить особое внимание.