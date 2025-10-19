Саратовцам напомнили поздравить папу с праздником

Сегодня День отца — это официальный праздник.
И еще один повод поблагодарить мужчин, которые растят детей, становятся для них примером, берегут их, воспитывают и любят.
О том, как можно поздравить глав семейств, — напомнили Госуслуги.
Скажите папе спасибо
Лично, по телефону или напомните детям это сделать.
Отметьте праздник всей семьей
Приготовьте подарок, устройте застолье или придумайте сюрприз.
Обнимите детей
Если вы папа — вам уже есть, чем гордиться.
В преддверии праздника при поддержке нацпроекта «Семья» прошел Всероссийский конкурс пользовательского видео «Отец года».
Победителем конкурса стал многодетный папа Максим Костандов из Челябинска. В состязании приняли участие 974 видеоработы от семейных команд со всей страны. Детское жюри выбрало победителя из финалистов народного голосования.
Подготовила Ольга Сергеева