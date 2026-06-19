Жители мкр. «Авиатор» обратились к Бастрыкину и Генпрокурору из-за стройки двух 25-этажных домов

В социальных сетях Саратова набирает популярность видеообращение жителей нового микрорайона «Авиатор».

Горожане просят председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина и Генерального прокурора РФ Александра Гуцана взять под контроль ситуацию со строительством двух высотных жилых комплексов.

Поводом для обращения стала деятельность компании «УМ-24» и связанной с ней семьи Осиповых, которые, по словам жителей, планируют возвести два 25-этажных дома почти на три тысячи квартир. Авторы ролика утверждают, что микрорайон уже сейчас перегружен: в «Авиаторе» не хватает школ, детских садов и поликлиник, а полноценная дорожная инфраструктура отсутствует. По мнению жителей, строительство новых объектов окончательно парализует жизнь района.

Особое беспокойство вызывает тот факт, что квартиры в фактически несуществующих домах уже выставлены на продажу. Жители опасаются, что застройщик может вывести средства покупателей и скрыться за границей, оставив семьи без жилья и денег. В качестве аргумента приводится наличие у компании недостроенных объектов в других жилых комплексах, которые должны были быть сданы несколько лет назад.

В своем обращении авторы отмечают, что местные и региональные власти, а также депутаты уже подключились к решению проблемы: ранее строительство на спорных участках было признано незаконным, и по факту возбуждено уголовное дело. Однако жители настаивают на необходимости федерального контроля, чтобы защитить права тысяч семей.

«За нами — тысячи жителей микрорайона. Просим поддержки у СМИ», — говорится в обращении.

Ольга Сергеева