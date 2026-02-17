Женщина из Вольска получила от государства миллион за несуществующего ребенка

В Вольском районе будут судить женщину, более семи лет получавшую выплаты за несуществующего ребенка.

В Саратовской области перед судом предстанет 40-летняя женщина, обвиняемая в мошенничестве при получении социальных выплат. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

По данным следствия, в мае 2018 года злоумышленница обманом получила в ЗАГСе свидетельство о рождении ребенка, хотя на самом деле не рожала. С этим документом она обратилась за детскими пособиями и получала выплаты вплоть до сентября 2025 года. Общая сумма ущерба превысила 1,1 миллиона рублей.

Преступление было раскрыто. Уголовное дело возбуждено по ч. 4 ст. 159.2 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Имущество обвиняемой арестовано.

Материалы переданы в Вольский районный суд. Прокуратура также подала иск о возмещении ущерба.

Ранее по аналогичной схеме была осуждена жительница Вольского района — суд приговорил ее к трем годам колонии общего режима.

Ольга Сергеева