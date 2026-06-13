Панков помог сохранить памятник участникам ВОВ в Аткарском районе

По просьбе местных жителей депутат ГД Николай Панков помог сохранить памятник участникам Великой Отечественной войны в Аткарском районе.

Во время работы в селе Елизаветино Аткарского района к Панкову обратились жители с жалобой на состояние асфальта на территории мемориального комплекса в память о погибших земляках в годы Великой Отечественной войны.

Памятник был установлен в селе около 50 лет назад и имеет большую ценность для елизаветинцев — на мемориальных плитах нанесены фамилии более 110 односельчан, погибших в годы войны. Ежегодно на территории мемориального комплекса проводятся различные памятные и патриотические мероприятия. Однако территория за долгие годы пришла в негодность. Асфальтовое покрытие раскрошилось. Устойчивость самого памятника и мемориальных плит была под угрозой.

Николай Панков откликнулся на просьбу сельчан. Работы по укладке нового асфальта и укреплению фундамента начались в кратчайшие сроки.

Напомним, ранее Панков отремонтировал памятник героям Великой Отечественной войны в с. Озерное и благоустроил территорию вокруг.

«Радует, когда люди чтят память о своих земляках и любят родное село. В Аткарском районе много патриотов родной земли. Им всегда хочется помогать. Тем более наша обязанность — сохранить память о героях, которые ценой своей жизни подарили нам мирное небо над головой», — отметил депутат.

Об этом сообщает паблик «Помощники Панкова».