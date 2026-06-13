Саратовский чиновник присоединился к тур-сплаву на байдарках

В Петровском районе возрождают байдарочные сплавы по Медведице.

В Саратовской области на выходных прошел первый за много лет туристический сплав по реке Медведице. Около 40 участников из разных регионов России за три дня преодолели 50 километров маршрута между Петровском и Аткарском.

По словам главы Петровского района Максима Калядина, поход организовал Андрей Кинжекеев. Маршрут от Гудошниково до поселка Студеного (с тремя стоянками) был тщательно подготовлен с опытными байдарочниками. 13 июня чиновник лично прошел участок от Елховки до Кожевино.

Калядин отметил «незабываемые ощущения» от природы, стремнин и участка у Елховской плотины, напоминающего джунгли. Власти разрабатывают комплексный маршрут, объединяющий исторические достопримечательности Петровска и активный отдых, приглашая туристов в район.

Ольга Сергеева