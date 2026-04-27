Партия «Новые люди» в Саратове открывает новые возможности для старшего поколения

С возрастом многие люди сталкиваются с ощущением социальной изоляции и нехваткой возможностей для самореализации. При этом огромный опыт, навыки и творческий потенциал старшего поколения нередко остаются невостребованными.

Региональное отделение Партия «Новые люди» в Саратове решило изменить эту ситуацию и запустило серию событий, направленных на поддержку активного долголетия, творчества и общения.

Первым этапом стало «Большое чаепитие» – встреча для старшего поколения, посвящённая тому, как любимое дело может превратиться в новые возможности, круг общения и дополнительный доход. Участники обсудили, как начать монетизировать своё хобби, подготовить изделия к продаже, представить их на городских ярмарках и найти единомышленников. Главная идея встречи – показать, что начинать новое можно в любом возрасте.

Практическим продолжением стала городская ярмарка местных производителей.

Мастера Саратовской области представили изделия собственного производства: вязаные вещи, домашние заготовки, украшения и предметы декора. Для многих это был первый опыт публичной презентации своих работ и важный шаг к дальнейшему развитию и уверенности в собственных силах.

В региональном отделении отмечают, что такие инициативы становятся частью системной работы партии. Поддержка самореализации, развитие локальных сообществ и создание возможностей для активной жизни – ключевые направления, которые Партия «Новые люди» планирует продолжать и расширять.

Фото: пресс-служба саратовского отделения партии «Новые люди»