Роман Бусаргин: В поправках в бюджет отражены важные решения

В поправках в бюджет, рассмотренных и поддержанных сегодня на заседании областной думы, отражены несколько важных решений:

— 2,8 млрд рублей — средства, привлеченные при поддержке Председателя Государственной думы Вячеслава Володина, на приобретение 16 трехсекционных трамваев для маршрута № 3.

— 297 млн рублей — замещение региональных средств на привлеченное благодаря помощи Вячеслава Володина финансирование, связанное с модернизацией районной больницы в Хвалынске.

— 478,9 млн рублей — дополнительная региональная финансовая помощь 17 районам на обеспечение сбалансированности бюджетов.

— 84,2 млн рублей — на завершение строительства нового и капитальный ремонт старого корпуса школы № 20 в Энгельсе.

— 6,3 млн рублей — на обустройство спортивного ядра в школе № 10 в Энгельсе.

— 86,9 млн рублей — средства на переселение граждан из аварийного дома на Крымской.

— 30,6 млн рублей — на модернизацию Саратовской городской клинической больницы № 6 имени Кошелева.