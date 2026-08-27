Панков провёл приём граждан в Красноармейске по проблемам ЖКХ и капремонта

Депутат Госдумы Николай Панков провел личный прием граждан в Красноармейске.

Об этом он рассказал в своем канале в мессенджере «Макс».

«Более пяти часов общались с жителями. Обсуждали вопросы ЖКХ и капитального ремонта. Чтобы детально ответить на вопросы людей, присутствовали руководитель фонда капремонта Юлия Вихляева и руководитель Госжилинспекции Станислав Данилов. Каждый случай разбирали отдельно.

Жители рассказали, что сложно включить дома в краткосрочную программу капремонта. Здесь не обойтись без администрации района. Всем обратившимся разъяснили механизм. Но такая работа должна проводиться постоянно. Важно помогать людям организовать общие собрания и подготовить необходимые документы.

Красноармейцы считают, что ранее по капремонту сделали часть крыш, которые не были в самом изношенном состоянии. Их можно было отремонтировать текущим ремонтом. А разрушающиеся кровли тогда в план не вошли. При этом район собрал в фонд капремонта 205 миллионов рублей, а выделили свыше 400 миллионов. Здесь тоже важна ответственность района. Будем разбираться в этой ситуации.

Управляющие компании и ответственные чиновники не должны стоять в стороне. Их задача — рационально сформировать программу по капитальному ремонту всех многоквартирных домов. К этому нужно подходить ответственно. Часть вопросов можно закрыть текущим ремонтом. Жители отмечают — они готовы помогать и собирать дополнительные средства. Но управляющие компании должны открыто и прозрачно их расходовать на те цели которые определили жители. Отчитываться перед людьми. Оперативно реагировать на жалобы и чаще встречаться с жителями. Тогда и доверия будет больше.

Также обсудили подготовку к отопительному сезону. Управляющим компаниям напомнили о требованиях к подготовке. Все обращения взял на личный контроль.

Ранее приемы по вопросам ЖКХ проводил в Балашове, Ртищево и Заводском районе Саратова. Они также длились несколько часов. Вместе с жителями удалось найти решение ряда проблем. Например, в Ртищево УК вернули уборку подъездов», — отметил Николай Панков.