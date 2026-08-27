В Молпарламент при Саратовской облдуме пригласили курсантов военных вузов

Состав Молодежного парламента при Саратовской областной Думе может пополниться.

Такую инициативу представили на очередном заседании Молпарламента.

Разработанные членами Молодежного парламента поправки предусматривают расширение списка вузов, имеющих право делегировать своих представителей.

В перечень предлагается включить Саратовский ордена Жукова Краснознаменный институт имени Ф.Э. Дзержинского войск национальной гвардии РФ, Саратовское высшее артиллерийское командное училище, Вольский военный институт материального обеспечения и Саратовское высшее военное инженерное училище радиационной, химической и биологической защиты имени генерал-лейтенанта И.А. Кириллова. Пока что в Молпарламенте представлены семь гражданских вузов.

Депутаты облдумы положительно оценили инициативу молодежи.

«Задача Молпарламента – находить актуальные вопросы, проблемы и выносить их на обсуждение. Важно, чтобы и мнение учащихся военных учебных заведений было произнесено и услышано», – прокомментировал спикер регионального законодательного собрания Алексей Антонов.

В ближайшее время ожидается внесение инициативы в Саратовскую областную Думу.