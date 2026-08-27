Студент Финансово-технологического колледжа Вавиловского университета завоевал золото финала чемпионата «Профессионалы»

erid 2W5zFHKZfeh

26 августа 2026 года, г. Калуга. В финале всероссийского чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионалы» студент Финансово-технологического колледжа Саратовского государственного университета генетики, биотехнологии и инженерии имени Н.И. Вавилова Владимир Цепков завоевал золотую медаль в командном зачёте по компетенции «Эксплуатация сельскохозяйственных машин».



Владимир выступил в составе сборной команды, которую также представили участники из Рязанской области и Республики Беларусь. Подготовку студента осуществлял преподаватель колледжа, эксперт-наставник Иван Елисеев.



В ходе соревнований Владимир Цепков продемонстрировал высокий уровень владения навыками управления и технического обслуживания сельскохозяйственной техники, точность выполнения технологических операций и способность к эффективной командной работе.

Ранее, на итоговом (межрегиональном) этапе чемпионата, проходившем в г. Уяр (Красноярский край) с 13 по 23 апреля 2026 года, Владимир Цепков занял 10-е место и был награждён медалью «За профессионализм», что обеспечило ему право участия в финале.

Достигнутый результат подтверждает высокий уровень практико-ориентированной подготовки студентов Саратовской области и их готовность к решению производственных задач всероссийского уровня.

Справочная информация

Всероссийское чемпионатное движение по профессиональному мастерству «Профессионалы» проводится при поддержке Министерства просвещения Российской Федерации в рамках федерального проекта «Профессионалитет» национального проекта «Молодёжь и дети». Федеральный оператор — Институт развития профессионального образования.



Победители и призёры финала, а также их наставники получают правительственные премии в размере от 100 до 300 тысяч рублей. Партнёрами чемпионата предложены конкурсантам вакансии и стажировки.



Реклама

ИНН 6455024197