Саратов готов к отопительному сезону меньше чем на половину

В рамках постоянно действующего совещания в мэрии рассмотрели вопрос «О ходе подготовки муниципального образования «Город Саратов» к отопительному сезону 2025-2026 годов».

В настоящий момент готовность жилого фонда и объектов социальной сферы составляет более 40%.

Об этом в своем ТГ-канале сообщил мэр Михаил Исаев.

— Подготовка к отопсезону является приоритетной задачей, требующей выполнения всех запланированных мероприятий по подготовке объектов жилищного фонда и инженерной инфраструктуры. Председателю комитета ЖКХ поручено обеспечить надлежащий контроль над этими процессами.

Особое внимание при оценке готовности потребителей следует уделить домам с крышными котельными. Крайне важно проверить наличие у данных котельных допусков в эксплуатацию, выданных Ростехнадзором. Также необходимо проконтролировать наличие в управляющих организациях обученного персонала для работы с тепловыми энергоустановками.

Необходимо в кратчайшие сроки ускорить темпы подготовки котельных и центральных тепловых пунктов, обеспечив выполнение всех запланированных мероприятий в установленные сроки. Руководителям ресурсоснабжающих и управляющих организаций взять на личный контроль устранение причин отсутствия горячего водоснабжения в многоквартирных домах, особенно в случаях превышения нормативных сроков отключения. У нас есть сообщения о том, что в отдельных домах водоснабжение отсутствует значительно больше двух недель.

Нужно разбираться в каждом конкретном случае. Если нет объективных причин увеличения сроков, необходимо обращаться в органы надзора, — отметил градоначальник.