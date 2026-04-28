Панков рассказал, когда продолжится реконструкция водозабора в Самойловке

Депутат Госдумы Николай Панков обсудил с жителями Самойловки дальнейшую реконструкцию водозабора.

Об этом он сообщил в своем канале в мессенджере «Макс».

«Предыдущий подрядчик не смог её завершить. Но люди из-за этого страдать не должны. Поэтому вместе с самойловцами нашли решение для продолжения работ.

Проектно-сметная документация уже скорректирована и проходит госэкпертизу. Спасибо людям, что подняли эту проблему на одной из наших встреч.

Переговорил о ситуации с губернатором. На ближайшем заседании областной Думы должно быть выделено финансирование на завершение реконструкции водозабора. После госэкспертизы можно будет провести конкурсные процедуры. И определить нового подрядчика, который доведет объект до готовности. Жители этого очень ждут. Водозабор будет снабжать чистой водой тысячи людей. Главное — их здоровье и безопасность», — подчеркнул Николай Панков.