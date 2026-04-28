Участки без воды и света для многодетных семей Балакова: возбуждено дело

В Балаковском районе чиновников заподозрили в халатности из-за участков без света, воды и дорог.

Следственный комитет Саратовской области возбудил уголовное дело о нарушении прав многодетных семей в Балаковском районе. Об этом сообщили в региональном управлении ведомства.

По данным следствия, начиная с 2023 года местная администрация предоставляла многодетным гражданам земельные наделы, которые оказались совершенно не приспособлены для нормальной жизни. На участках отсутствуют электричество, водопровод и даже подъездные дороги.

Дело завели по части 1 статьи 293 УК РФ — «Халатность». На данный момент обвинения никому не предъявлены, однако в круг подозреваемых попали сотрудники районной администрации. Расследование продолжается.

Отметим, это не единственный подобный случай в регионе. В Саратовской области уже расследуется несколько дел, связанных с выдачей непригодных для проживания земельных участков.

