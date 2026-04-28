В саратовских школьных столовых детей перестанут кормить луковым салатом

С 1 мая 2026 года питание в школах Саратовской области должно стать лучше.

Вступает в силу новый денежный норматив на еду для одного ученика. Об этом на заседании комитета облдумы по бюджету сообщила замминистра образования региона Елена Нерозя.

До последнего времени норматив не повышался несколько лет, однако ситуация сдвинулась с мёртвой точки после вмешательства председателя Госдумы Вячеслава Володина. Ожидается, что школьное меню станет более качественным и разнообразным.

В ходе обсуждения депутат Станислав Денисенко (ЛДПР) поинтересовался судьбой салата «Луковый», в котором, по его выражению, «нет ничего, кроме лука». Елена Нерозя заверила, что это блюдо больше подаваться не будет. «Десятки тысяч детей и родителей скажут вам спасибо», — отреагировал парламентарий.

Депутат Юлия Литневская («Единая Россия») пообещала, что народные избранники возьмут качество школьного питания под жёсткий контроль. Она подчеркнула: в условиях ограниченного бюджета недопустимо, чтобы еда отправлялась в мусорное ведро.

