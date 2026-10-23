Панков рассказал о благоустройстве территорий по просьбам жителей Ртищева

В Ртищеве устраняются проблемы, о которых сообщали жители на встречах с депутатом Госдумы Николаем Панковым. Об этом он рассказал в своём канале в мессенджере «Макс».

«Долгое время территория вокруг Дома культуры в Ртищеве нуждалась в благоустройстве. О ремонте просили жители. Зданию необходима отмостка, которая защитит фундамент от воды. Удалось оперативно решить этот вопрос. Сейчас работы уже вышли на финишную прямую.

Но одной отмосткой проблемы микрорайона не ограничивались. Люди жаловались на постоянные затопления двора из-за неисправного коллектора. На сегодняшний день проблема устранена. Рабочие сделали разуклонку территории. Теперь вода будет уходить в сторону канавы, а не в подъезды.

Дальнейший шаг — за самими жителями. Уже на этой неделе пройдут общедомовые собрания. Предстоит выбрать председателей советов домов. Именно они станут отстаивать интересы собственников. Это поможет гораздо эффективнее решать проблемы микрорайона», — отметил Николай Панков.