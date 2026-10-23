В Саратовской области на платформе Добро.РФ зарегистрировали 4 млн волонтерских часов





Сегодня, 23 октября, состоялось заседание круглого стола Молодежного парламента при Саратовской областной Думе, посвященное развитию поискового движения в регионе.



Участников встречи приветствовал председатель комитета Саратовской областной Думы по делам ветеранов Дмитрий Лыгин. «Поисковая работа является одной из важнейших форм увековечения памяти погибших за Отечество воинов, а также средством военно-патриотического воспитания молодежи», – подчеркнул депутат. Он также напомнил, что по инициативе комитета в регионе установлена памятная дата – День поисковика Саратовской области, который отмечается 13 марта.



Председатель Молодежного парламента Елена Коноплева отметила, что для молодежи сохранение памяти о героях Великой Отечественной войны остается одной из важнейших ценностей.

Особое внимание участники уделили возможности получить дополнительные баллы при поступлении в вуз за добровольческую деятельность, включая поисковую работу. Для этого необходимы верифицированные волонтерские часы. Руководитель Ресурсного центра развития добровольчества ГБУ МЦСР «Молодежь плюс» Татьяна Шахрей рассказала, что такие часы учитываются в электронной книжке добровольца на платформе ДОБРО.РФ. В регионе на ней уже зафиксировано более 4 млн волонтерских часов и более 18 000 мероприятий, в которых участвуют около 141 000 волонтеров.



Заместитель председателя Молпарламента, председатель Объединенного совета обучающихся СГМУ имени В.И. Разумовского Ян Лучников сообщил, что в зависимости от количества подтвержденных часов абитуриенты могут получить от двух до пяти дополнительных баллов. В свою очередь представители отряда «ЛизаАлерт» Ксения Федотова и Ольга Богданова рассказали, что в Саратовской области работают 17 из 23 направлений отряда. Участвовать в активных поисках можно с 18 лет, а помогать удаленно, например распространять ориентировки в сети, могут и младшие ребята.



По итогам встречи участники пришли к выводу, что необходимо поддерживать постоянное взаимодействие Молпарламента с региональными поисковыми объединениями, разработать для университетов рекомендации по поддержке студенческих поисковых отрядов и информировать абитуриентов о возможности получения дополнительных баллов при поступлении.

