В Парке покорителей космоса отметят день рождения Пушкина и День русского языка

В субботу, 6 июня, в день празднования 225-й годовщины со дня рождения поэта Александра Пушкина и Дня русского языка, в Парке покорителей космоса им. Ю.А. Гагарина состоится тематическое мероприятие.

Праздничная программа под названием «Сказок Пушкина – Великое творенье!» начнётся в 13:00. Для юных посетителей парка будет организована познавательная лекция «Космос в стихах», на которой расскажут, какие произведения великого поэта знали наизусть первые космонавты. Ребята смогут проверить свои знания в викторине, посвящённой сказочным предметам, персонажам и известным цитатам из произведений Пушкина. Кроме того, все желающие смогут принять участие в мастер-классе по созданию аппликации — «Портрет А.С. Пушкина».

Завершится праздник спортивно-интеллектуальными Гагаринскими играми с котом учёным, где участникам предстоит проявить ловкость, смекалку и умение работать в команде — качества, необходимые каждому космонавту. Об этом сообщает региональный мининформ.

Ольга Сергеева