Роман Бусаргин лично проверил восстановление пострадавшего от взрыва дома на Блинова

Вместе с руководством Саратова и профильным министром губернатор выехал к пострадавшему от взрыва газа дому.

Как сообщил Роман Бусаргин, он обсудил текущие задачи и ход восстановительных работ МКД на улице Блинова.

Финансирование на все мероприятия, включая сертификаты на покупку новых квартир жителям, демонтаж аварийных конструкций, которое выделялось из резервного фонда регионального Правительства, доведено в полном объеме, — отметил глава региона в своём ТГ-канале.

Отмечается, что собственники квартир в 5-м подъезде дома № 2 на улице Блинова в Саратове получили сертификаты на приобретение нового жилья, 49 человек ими уже воспользовались. Для удобства жителей, которые не успевают провести сделки в установленный ранее период, было принято решение продлить сроки действия сертификатов. Профильные специалисты продолжат сопровождать их на всех этапах.

В 4-м подъезде завершено утепление квартир.

— Основное направление работы сейчас — проведение независимой экспертизы. В силу объективных технических причин она требует времени. Специалисты отмечают, что по 5-му подъезду возможны несколько решений, в том числе его полное восстановление, однако необходимо дождаться полного заключения. Параллельно продолжается расчистка площадки, — уточнил Бусаргин.

Подготовила Наталья Мерайеф