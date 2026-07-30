Панков рассказал о реализации депутатских проектов Володина в Гагаринском районе Саратова

В саратовской школе Красного Октября завершают капремонт за 108 млн рублей.

На эти цели из федерального бюджета выделено более 108 млн рублей. Строители завершают отделку внутренних помещений, параллельно устанавливают оборудование и монтируют освещение территории, сообщил депутат Госдумы Николай Панков.

По его словам, за ходом работ следят учителя и родители. Они уже помогали контролировать ремонт школьного двора и установку ограждения по проекту Вячеслава Володина.

Жители также отметили, что бесплатное горячее питание для школьников снизит нагрузку на семьи.

«Дети будут качественно питаться во время учёбы. Решения председателя Госдумы направлены на поддержку здоровья наших детей», — подчеркнул Панков.

Ольга Сергеева