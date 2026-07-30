В Саратове откроется Всероссийская выставка «Культурный код»

С 5 по 20 сентября 2026 года в пространстве Saratov Digital пройдёт Всероссийская выставка «Культурный код» — культурно-просветительский проект.

Экспозиция объединит молодых художников из разных регионов страны.

Здесь будут представлены работы студентов художественных факультетов творческих вузов, посвящённые осмыслению культурного наследия России через призму современного искусства.

Посетители увидят произведения в жанрах живописи, графического дизайна, фотографии, моды и цифрового искусства. В своих работах авторы обращаются к национальным орнаментам и символам, традиционным духовно-нравственным ценностям, отечественному промышленному дизайну, современной кириллической типографике, театральному и киноплакату, а также исследуют влияние цифровой культуры и соцсетей на развитие искусства.

Проект реализуется при поддержке Министерства культуры РФ и АНО «ФОРТ». В 2025 году выставка с успехом прошла в Уфе, вызвав большой интерес у зрителей и получив широкое освещение в СМИ. В 2026 году проект вошёл в программу «Культурного форума».

Подробности — на официальном сайте cult-cod.ru и в сообществе «ВКонтакте».